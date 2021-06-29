ОПЕК подтвердила позитивный прогноз по росту спроса на нефть

Техкомитет ОПЕК+, собравшийся сегодня на заседание в онлайн-формате, оставил в силе прогноз по росту спроса на нефть на 6 млн б/с в текущем году на фоне роста мирового ВВП на 5,5%. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, сообщается на сайте картеля по итогам заседания панели.

По его словам, сделка ОПЕК+ остается ключевым фактором восстановления нефтяного рынка, передает ТАСС.

Ранее генсек ОПЕК прогнозировал, что уже в четвертом квартале мировой спрос на нефть выйдет на докризисный уровень. По сведениям Bloomberg, в распоряжении которого оказалась речь Баркиндо, генсек на сегодняшнем заседании техкомитета подтвердил свои слова, добавив, что во втором полугодии он окажется на 6 млн б/с выше, чем в первом.