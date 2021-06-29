Европа стала добывать электричество из "зеленой энергии" больше, чем из нефти и газа

Производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европейском союзе превысило добычу из традиционного топлива. Об этом говорят данные Евростат за 2020 год. Согласно статистике, за прошлый год из "зеленой энергии" добыто электроэнергии объемом в 1 052 582 ГВт ч. Это на 29 994 ГВт ч больше, чем ее выработка из ископаемого топлива.

В 2020 году добыча электроэнергии из ископаемого топлива в ЕС упала на 9,8% - с 1 133 402 ГВт ч в 2019 году до 1 022 589 ГВт ч в 2020 году - самый низкий уровень за 30 лет. В 1990 году из нефти, угля, газа и других традиционных видов энергии было произведено 1 226 156 ГВт ч. Пик показателя был достигнут 2007 году - 1 584 005 ГВт ч.

Использование нефти в ЕС для производства электричества в 2020 году снизилось на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2005 годом - это 23-процентное падение. Темпы потребления газа тоже снижаются, но чуть слабее, чем нефти. В 2019-2020 гг. природный газ стали потреблять на 2,6 процента меньше, по сравнению с 2005 годом падение составило 8,9%.