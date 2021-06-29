Главная » Новости

Азербайджанские гимнастки завоевали "бронзу" в Женеве (ФОТО)

Азербайджанские гимнастки завоевали &quot;бронзу&quot; в Женеве (ФОТО)

Представительницы сборной Азербайджана успешно выступили на XI Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике, которые прошли в Женеве (Швейцария). Такое сообщение опубликовано на страницах Федерации гимнастики Азербайджана в социальных сетях.

Женская группа, в составе которой выступали Лейла Баширова, Назрин Фарманова и Мансума Мамедзаде, завоевала на турнире бронзовую медаль в смешанных упражнениях.

Девушки участвовали в соревнованиях в возрастной категории 12-19 лет.

590 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!