В Москве поддержку получат только кафе и рестораны с вакцинированными сотрудниками

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов сообщил, что антикризисные меры поддержки будут доступны только общепиту с вакцинированным персоналом.

"Этими мерами смогут воспользоваться те организации, которые проводят мероприятия по вакцинации и соблюдают требования указа мэра по всем действующим правилам и ограничениям", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

Всего в кафе и ресторанах Москвы трудятся более 94 тыс человек. Пуртов считает, что меры поддержки будут востребованы бизнесом.

Напомним, с 28 июня посещение кафе и ресторанов в Москве возможно только при наличии специального QR-кода. Первый день работы в таком режиме принес общепиту города только 20% от привычной прибыли.