В Подмосковье расширяют ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев постановил расширить действующие в регионе ограничения в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.

Проведение очных спортивных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных и иных подобных мероприятий в помещениях возможно при отсутствии у части зрителей специального QR-кода при максимальном количестве зрителей 50 человек, при соблюдении социальной дистанции и при входу по билетам с указанием мест. Мероприятия на воздухе могут проходить в присутствии 500 зрителей, также с указанием места и соблюдением дистанции.

В гостиницы Подмосковья с 28 июня на три ночи и более можно заселять только при наличии свежего отрицательного ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или QR-кода. Также туристы смогут заселиться, имея документ, подтверждающий, перенесенный в последние полгода коронавирус.

С 28 июня без обязательного предъявления специального QR-кода в Московской области нельзя посещать кафе и рестораны, спортивные, развлекательные, зрелищных, культурные и другие мероприятия, детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки. Запрещено пользоваться инфраструктурой городских парков, в том числе беседками и скамейками.

В Московской области с 23:00 до 6:00 запрещено посещение ночных клубов, баров, дискотек, караоке и кальянных.

Организаторы различных мероприятий обязаны проверять у посетителей QR-коды и следить за соблюдением масочного режима.

Требования не распространяются на граждан, не достигших 18 лет. QR-код не требуется для того, чтобы заказать еду на вынос, посетить летнее кафе или веранду, при использовании спортивных и детских площадок во дворах, при посещении общепита при гостиницах, при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них, при посещении столовых в учебных и других заведениях, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками, обучающимися.