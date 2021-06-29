ЕБРР повысил прогноз по росту ВВП Узбекистана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изменил свой прогноз по росту ВВП Узбекистана. Вместо 4,5% он составит 5,6%.

"ЕБРР ожидает роста экономики Узбекистана на 5,6 процента в 2021 году", — говорится в отчете банка "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects). В 2022 году экономика Узбекистана вырастет на 6%.

Банк ожидает восстановление потребления и капиталовложений в этом году, а в основных секторах экономики - промышленность, строительство, сельское хозяйство и сфера услуг - отмечается рост.

"Несмотря на пандемию, в стране продолжаются важные рыночные реформы, включая приватизацию государственных предприятий и банков", — сказали в ЕБРР.