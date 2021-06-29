Заблокированные ливнями дороги расчистили в Карачаево-Черкесии

Обстановка на территории районов Карачаево-Черкесии, где накануне наблюдался комплекс неблагоприятных метеоявлений - сильные ливни, пришла в норму, об этом рассказал замначальника ГУ МЧС РФ по республике Антон Шахбазян.

"Расчистка дорожного полотна на участках автомобильных дорог завершена. Движение полностью восстановлено", - пояснил он.

Спасатель добавил, что ведомство держит на контроле работы по откачке воды с дворовых территорий ряда частных домовладений. Необходимости в эвакуации населения нет.

Шахбазян уточнил, что, по обновленным данным Росгидромета КЧР, ухудшения погодных условий в республике не ожидается.

По его словам, на местах работают 72 спасателя, задействовано 28 единиц техники.

Напомним, накануне из-за сильных осадков было заблокировано движение на двух федеральных трассах - "Черкесск - Домбай" и "Усть-Джегута - Кисловодск".