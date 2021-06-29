В правительстве РФ поддержали штрафы за жестокое обращение с животными

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в кодекс РФ об административных правонауршениях, которым предполагаются штрафы за жестокое обращение с животными, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что инициативу о введении ответственности за жестокое обращение с животными встретили положительно.

"В правительстве поддержали нашу инициативу, введение ответственности за жестокое обращение с животными, за выброшенных питомцев, за содержание животных, запрещенных к содержанию, потому что это сейчас настоящий бич в связи с этими всякими пляжными фотографами", - приводит слова Бурматова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в ведомстве также поддержали введение крупных штрафов за нарушения в цирках, зоопарках и других местах. "В общем-то, весь пакет, который мы предлагали, - он достаточно широкий, это большие штрафы, до 200 тыс рублей, - был сегодня поддержан и в ближайшее время будет внесен в Госдуму", - добавил Бурматов.