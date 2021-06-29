Евросоюз задумался, "как быть с Россией"

Председатель Европарламента Жозеп Боррель считает, что Россия не изменит свою "модель поведения" в ближайшем будущем, Евросоюз, по его мнению, должен это учитывать.

"В конечном итоге Россия - наш самый большой сосед. Он никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению модели поведения. ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы сожительства, защищающей наши интересы и ценности и останавливающей динамику эскалации", - заявил Боррель в работе "Как быть с Россией", опубликованной службой внешних связей ЕС.

Он также заявил, что по просьбе Евросовета он и Еврокомиссия представят "дополнительные ограничения" на случай, если Россия, по его словам, продолжит нарушать международное право в отношении стран Евросоюза.

Отмечается, что в подготовленном к саммиту ЕС докладе Еврокомиссия и Боррель предложили использовать в отношении России стратегию с тремя принципами: дистанцирование, давление и диалог по интересным вопросам.

По итогам обсуждения отношений с Россией лидеры Союза предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. При этом в Евросоюзе выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для Брюсселя.