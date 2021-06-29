Абхазия снова просит у России помощи в борьбе с коронавирусом

В Минздраве Абхазии сообщили во вторник, что республика обратилась к России за помощью в борьбе с коронавирусом.

"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой усилить помощь и при необходимости и возобновить приезд российских медиков для несения службы вахтовым методом", - сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Он отметил, что в республике увеличилось число заболевших коронавирусом, выявлены альфа и дельта штаммы. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 17 тыс.

Напомним, в прошлом году российские медики работали в Абхазии и помогали бороться с пандемией.