Абхазия снова просит у России помощи в борьбе с коронавирусом
В Минздраве Абхазии сообщили во вторник, что республика обратилась к России за помощью в борьбе с коронавирусом.
"Мы обратились к Российской Федерации с просьбой усилить помощь и при необходимости и возобновить приезд российских медиков для несения службы вахтовым методом", - сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
Он отметил, что в республике увеличилось число заболевших коронавирусом, выявлены альфа и дельта штаммы. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 17 тыс.
Напомним, в прошлом году российские медики работали в Абхазии и помогали бороться с пандемией.
Вестник Кавказа
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