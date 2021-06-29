Рейсы "Победы" из Шереметьево в Турцию начнутся с 17 июля

Российский лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с 17 июля начнет совершать ежедневные рейсы из московского Шереметьево в турецкую Аланию. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

Продажа билетов стартовала сегодня на официальном сайте "Победы".

"Алания станет первым международным направлением "Победы" из Шереметьево. А с 1 августа лоукостер удвоит частоту полетов в Турцию из Шереметьево: начнутся ежедневные рейсы в аэропорт Анталии", - отмечается в сообщении.

Напомним, "Победа" снова начнет летать в Турцию с 1 июля: из московского аэропорта Внуково будут выполняться полеты в Анталию и Аланию. Через месяц, с 1 августа, самолеты "Победы" начнут курсировать в Бодрум, Даламан и Стамбул.