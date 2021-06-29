Баку собрал доказательства по делу о трагическом инциденте с Ми-24

Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о трагическом инциденте, в результате которого вблизи армяно-азербайджанской границы был сбит российский военный вертолет Ми-24, следствие по делу продолжается, заявила глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

"В связи с подбитием 9 ноября 2020 года на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы военного вертолета МИ-24, принадлежащего Российской Федерации, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело после незамедлительной проверки. Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия", - приводит слова Салимзаде РИА Новости.

Глава пресс-службы отметила, что Генпрокуратура примет законное решение по делу о трагическом инциденте.

Напомним, как сообщали в Баку, 9 ноября в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской госграницы был сбит военный вертолет Ми-24 ВВС РФ, который летел в непосредственной близости к ней. В зоне нагорно-карабахского конфликта в тот момент велись активные боевые столкновения, полет проходил в темное время суток и на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО; вертолеты ВВС РФ не были замечены в этом районе. На фоне напряженной обстановки в регионе, а также повышенной боеготовности в связи с возможными провокациями армянской армии, дежурный боевой расчет принял решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона принесла извинения российской стороне в связи с трагическим инцидентом, который имел случайный характер и не был направлен против российской стороны.