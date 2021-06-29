Вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян

В России, несмотря на стимулирующие меры, сохраняется низкий темп вакцинации от коронавируса, сообщил во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, за прошедший месяц число полностью привитых россиян увеличилось на 3,5%. "Темпы вакцинации остаются низкими. <...> За прошедший месяц есть сдвиг, но очень небольшой - около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию. Этого явно недостаточно", - отметил Сергеев, пишет ТАСС.

Он напомнил, что для победы над пандемией нужно вакцинировать 60-70% населения и призвал россиян сделать прививку.