Поставки вакцины центра Чумакова "КовиВак" увеличат на 100%

Поставки вакцины от коронавируса "КовиВак" планируется увеличить вдвое при получении необходимого оборудования для производства препарата, сообщил заведующий отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгий Игнатьев.

"При разработке технологии предполагалось, что мы будем использовать тонные ферментеры, мы сейчас еще их пока не получили, но это некоторые задержки поставки оборудования. При получении тонников объемы производства у нас увеличиваются примерно в два раза", - заявил Игнатьев на пресс-конференции.

По его словам, если центр получи реакторы до конца года, будет произведен второй миллион доз вакцины. Один миллион доз "КовиВака" уже выпущен.