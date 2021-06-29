Губернатор Петербурга ревакцинировался спустя три месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно привился от коронавируса, об это он рассказал во вторник.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - напомнил Беглов.

Первая вакцинация губернатора состоялась всего три месяца назад, 1 марта он получил первый укол, а 22-го - второй.

По словам Беглова, у него снизился уровень антител, поэтому он решил снова пройти вакцинацию.

"Расскажу на личном примере. Я и мои близкие привились. <…> Мы сдали тест на антитела, у меня снизились они до 4 единиц. Я сделаю повторную прививку", - заявил он в пятницу в телеэфире.

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию следует проводить через 6-8 месяцев, а проверять антитела перед прививкой бессмысленно.