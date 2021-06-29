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Минздрав: российские вакцины от COVID-19 безопасны

Минздрав: российские вакцины от COVID-19 безопасны

Все российские противокоронавирусные препараты хорошо переносятся и обеспечивают иммунитет, заявила специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, глава Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.

"Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет",- приводит слова Драпкиной РИА Новости.

Напомним, что вакцинация от коронавируса проводится по всей стране.

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Вестник Кавказа

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