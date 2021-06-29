Стало известно, когда "Грузинская мечта" представит кандидата в мэры Тбилиси

"Грузинская мечта" представит кандидата в мэры Тбилиси на следующей неделе, заявил действующий глава города Каха Каладзе.

Сам градоначальник пока не решил, будет ли участвовать в выборах.

"Что касается кандидатов, кто будут мэром столицы, то вы получите полную информацию об этом на следующей неделе", – приводит слова Каладзе "Спутник-Грузия".

Он также отметил, что проведенные в Тбилиси исследования показали доверие населения городскому правительству.

"Я доволен отношением населения Тбилиси к муниципалитету. Неслучайно исследование, проведенное в Тбилиси, показывает, что есть очень высокий уровень доверия и поддержки муниципалитета, чем, конечно, я очень горжусь как мэр. Большое спасибо моим сотрудникам за это", – добавил мэр города.

