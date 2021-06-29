Германия закрылась от россиян

Рост заболеваемости коронавирусом в России привел к тому, что власти Германии приняли решение с 29 июня запретить въезд в страну российских граждан.

"В целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса федеральное правительство приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение", - сообщается на сайте представительства Германии в России.

Решение вступило в силу в полночь 29 июня.

Также в Германию запретили въезжать гражданам Великобритании, Бразилии, Индии, Португалии, ЮАР и других стран со сложной эпидситуацией.

Накануне сообщалось, что Германия не признает вакцинированными тех, кто привился российским препаратом "Спутник V".