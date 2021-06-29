В Москве QR-коды могут коснуться и других отраслей

Власти Москвы планируют распространить систему QR-кодов на другие отрасли, помимо массовых мероприятий и общепита. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала.

"Давайте вот так уж прямо - общественный транспорт и магазины - может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть", - сказал он.

Напомним, что с 28 июня в Москве вступили в силу новые антиковидные ограничения, которые распространяются на заведения общепита и массовые мероприятия.