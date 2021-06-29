В Казахстане пока не будут вводить локдаун

Минздрав Казахстана опроверг информацию, появившуюся в местных СМИ, о том, что в республике из-за роста заболеваемости коронавирусом планируется ввести локдаун.

"Это дезинформация. <…> Локдаун на территории всей страны не вводился. Авиаперелеты между городами и наземный междугородний транспорт работают в штатном режиме, блокпосты не выставлены", - заявил официальный представитель Минздрава Казахстана Ержан Байтанаев.

Он отметил, что в некоторых регионах ужесточили карантинные меры из-за всплеска заболеваемости, сократили время работы торговых центров, кафе, баров и так далее.

Накануне сообщалось, что в Алматы может начаться четвертая волна коронавируса. В республике в последнее время наблюдается рост заболеваемости - во вторник выявили более 1,3 тыс случаев заражения, в понедельник - более 1,6 тыс.