Кочарян может избежать суда из-за депутатской неприкосновенности

Суд общей юрисдикции в Ереване перенес заседание по уголовному делу экс-президента Армении, оного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна и экс-вице-премьера Армена Геворкяна на 3 августа.

Кочарян и Геворкян обвиняются в получении взяток в особо крупных размерах. Заседание по делу перенесли после итогов прошедших в Армении внеочередных парламентских выборов. Согласно результатам выборов, подсудимые могут стать депутатами и получить неприкосновенность.

"Суд постановил перенести заседание на 3 августа до выяснения статуса Кочаряна и Геворкяна относительно получения депутатских мандатов", - огласила судья Анна Данибекян, заседание транслировали онлайн местные порталы.

Внеочередные выборы состоялись 20 июня, по данным ЦИК Армении, победу одержала партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", набрав 53,91% голосов, второе место с 21,9% голосов занял блок "Армения" Роберта Кочаряна.