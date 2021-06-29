Президент РАН заявил о безвредности российских вакцин от COVID-19

Российские противокоронавирусные препараты безвредны, гражданам необходимо сделать прививку в ближайшее время. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Президиум РАН заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об "отдаленных последствиях вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям", - сказано в заявлении президиума РАН.

Он также призвал россиян не откладывать вакцинацию и привиться в ближайшее время. По его словам, только так можно вернуться к нормальной жизни.