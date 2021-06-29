Песков сказал, что ему неизвестно о новых всероссийских ограничениях по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, готовятся ли дополнительные коронавирусные ограничения на федеральном уровне.
"Нет, мне неизвестно о каких-то ограничениях", - ответил он журналистам во вторник, пишет ТАСС.
Песков добавил, что введение стимулирующих или ограничительных мер из-за коронавируса остается на усмотрение региональных властей.
По его словам, Владимир Путин в рамках телеобращения в среду не будет делать каких-то специальных заявлений на тему коронавируса.
Также представитель Кремля отметил, что в России не получится вакцинировать 60% граждан к осени, несмотря на рост вакцинации в последние дни.
Вестник Кавказа
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