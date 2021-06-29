Талибы под Кабулом: Почему Афганистан вновь погружается в хаос

Талибы (члены запрещенной в России террористической организации "Талибан") наступают на правительственные силы Афганистана. Последние спасаются от них, скрываясь через границу в Таджикистане и Узбекистане. Российский МИД говорит, что рано бить в набат, но по линии Минобороны Москва провела консультации с коллегами из Казахстана, Таджикистана и Киргизии. И все это происходит на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана

В эти дни в Риме проходит крупная конференция по противодействию терроризму. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал терроризм глобальной угрозой. Он сделал особый акцент на Африке. "Мы должны продемонстрировать, что коалиция не наращивает военный аспект, но расширяет регион деятельности. Сегодня это не только Ближний Восток, но и Африка", - сказал он на министерской встречи Международной коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в России). Пока западные лидеры рассуждали об Африке и Ближнем Востоке, Афганистан погружается в еще одну волну гражданской войны. Еще недавно в Дохе, Москве и Стамбуле "Талибан" при посредничестве США, Европы, Турции и России вел переговоры с правительством Афганистана об окончании войны и выводе американских войск. По итогам этих договоренностей Белый дом решил с 1 мая начать вывод войск из страны. К 11 сентября процесс должен быть завершен, но чем ближе подходит "дедлайн", тем ситуация беспокойнее и нестабильнее. На данный момент, по данным Пентагона, Афганистан покинули уже 50% сил коалиции.

Ситуация на границе с Таджикистаном и Узбекистаном

Пока американцы уходили, талибы почувствовали уязвимость Кабула и приступили к мощным атакам против правительственных войск. 27 июня они совершили нападение на пограничный пункт Укчук уезда Калдор в провинции Балх. Попав в засаду, 17 военных из правительственных сил Афганистана попросту бежали на территорию Таджикистана. Из чувства солидарности и гуманизма таджикские пограничники пустили к себе афганских солдат.

Близость Афганистана к Таджикистану – прямая угроза безопасности России. Ведь Таджикистан входит Организацию договора о коллективной безопасности вместе с Казахстаном, Киргизией, Россией, Беларусью и Арменией. Потенциальное нападение талибов или иных террористических групп на таджикскую территорию расценивается как нападение на все страны-члены ОДКБ, в том числе и Россию. Поэтому пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов дал понять, что в случае необходимости организация окажет всю необходимую помощь Душанбе. Пока что Таджикистан контролирует ситуацию и не обращался за поддержкой к союзникам.

Ситуация нестабильная не только на афгано-таджикской границе, но и афгано-узбекской. 23 и 26 июня целая группа афганских силовиков, спасаясь от талибов, убежала на территорию Узбекистана. Сегодня власти среднеазиатской республики вернули на родину 44 афганских пограничника и бойца народного ополчения. А еще раньше узбекская сторона вернула в Афганистан еще одну группу в составе 53 силовиков.

Тем временем движение "Талибан" продолжает наступать на правительственные силы. Фактически с 22 июня, когда боевики захватили главный пограничный переход из Афганистана в Таджикистан – КПП "Шерхан-Бандар", таджикско-афганскую границу со стороны Афганистана уже контролируют талибы. Движение через КПП, являющийся важнейшей торговой артерией региона, приостановлено. Город Кундуз, где находится административный центр командования сил НАТО, находится в осаде. Талибы взяли несколько районов в провинциях Баглан, Герат, Кундуз, Фарьяб. За два месяца боевики захватили 30 районов и, по слухам, контролируют 75% Афганистана. Если события продолжат разворачиваться в таком ключе, то скоро талибы могут взять и столицу Кабул.

Эксперт: Виноваты США

Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана, кандидат исторических наук Тамим Эхлас полагает, что мирные переговоры, ведущиеся США с талибами для создания правительства национального согласия в Афганистане, по сути провалены.

"Мирные переговоры уже не имеют места. На то есть много причин. Во-первых, в этих переговорах не было воли афганского народа. Между правительством в Кабуле и талибами не было посредника. Помирить две стороны могли бы афганские дипломаты, политики и старейшины племен, но их не пригласили. Вторая проблема – в Афганистане слишком много заинтересованных сторон, включая США, КНР, Иран, Россию и Пакистан. С другой стороны, кроме талибов есть много других группировок, такие как ИГИЛ и "Аль-Каида" (запрещенная в России организация). Учесть интересы всех участников крайне сложно. Для этого нужна большая дипломатия", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Определенная доля ответственности лежит и на Пакистане, который оказывает помощь "Талибану", но отрицает это, говорит эксперт. Но основной виновник хаоса – США.

"Главная причина, по которой сорвались мирные переговоры, – это ошибка США. Они подписали мирное соглашение с талибами в Катаре без участия правительства Афганистана. Американцы обещали талибам много уступок, с которыми кабульское правительство несогласно. Поэтому единственный путь для талибов – ужесточить военные действия против правительственных войск. У них уже нет мысли о мирных переговорах ".

Мирная сделка США с талибами не в силах остановить военные действия. Ведь она, по словам Эхласа, гарантирует ненападение "Талибана" на войска США и НАТО, а за атаки на правительственные силы Афганистана никто ответственности не несет, поэтому боевики и давят на Кабул. По мнению историка, сейчас главная цель талибов – столица: "Я думаю, что их конечная цель – захватить Кабул". Эксперт сомневается, что боевикам удастся взять столицу, но не исключает нападений с их стороны на постсоветские страны.

"Если они осмелятся лезть в постсоветские государства через границу, не исключено, что и другие группировки, такие как "Аль-Каида", ИГИЛ и те среднеазиатские боевики, которые убежали и находятся в рядах талибов, могут совершить провокации в отношении Таджикистана и Узбекистана", - отметил Эхлас.

Реакция России

Россия внимательно следит за происходящим на южных рубежах. 22 июня в Душанбе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел переговоры с коллегами из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В центре внимания была ситуация в Афганистане и планы борьбы с совместными угрозами в рамках ОДКБ и ШОС. По линии Минобороны Сергей Шойгу тоже провел очные консультации с главами оборонных ведомств стран Средней Азии. С Узбекистаном подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

В Москве понимают существующие в Афганистане риски для стран ОДКБ, но в набат пока не бьют. Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отмечает, что о захвате большей части Афганистана талибами говорить рановато: из 300 уездов взяты лишь 50-60. "В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому да, боевой сезон идет, я еще весной говорил, что он будет "по расписанию". Но если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Они ни один не взяли. Что говорит о том, что у них тоже возможности ограниченны", - пояснил дипломат. Он добавил, что большую часть уездов талибы захватили потому, что афганские военные просто сбегали оттуда.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов уверен, что действия "Талибана" непосредственной угрозы для России не представляют. "Непосредственной прямой угрозы со стороны талибов нет", - сказал он.

Историк Тамим Эхлас полагает, что Москве нужно передать предупреждение талибам, чтобы исключить провокации против союзных стран Средней Азии.

"Я думаю, что то, что происходит, не безразлично России. Москва должна давить через международных посредников или напрямую на талибов, чтобы провокаций в отношении среднеазиатских республик не было. РФ может повлиять на Пакистан, с которым имеет хорошие дипломатические отношения. А Пакистан обладает влиянием на талибов достаточно сильным , чтобы подобная провокация в отношении постсоветских государств была предотвращена".

Чем закончится летнее наступление талибов, прогнозировать крайне сложно. Ясно лишь то, что без активного внешнего вмешательства и солидарности стран СБ ООН добиться прекращения насилия вряд ли удастся. Последняя эскалация в Газе – наглядный тому пример. Но, в отличие от Палестины, в Афганистане США самоустраняются. И вывод войск идет, независимо от ситуации на земле. Как и обещал Джозеф Байден.