В Кремле прокомментировали подделку QR-кодов

В Кремле обеспокоены подделкой QR-кодов для привитых от COVID-19 и переболевших им граждан и заявили о необходимости ведения борьбы с "этими жуликами", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, беспокоит. Подделка документов - это правонарушение. И, конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что меры по борьбе с "этими жуликами" необходимы.