Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Предстоящие выходные дни станут первыми выходными июля, они порадуют москвичей комфортной и солнечной погодой.

Скандинавский антициклон придет в Центральную Россию к выходным, он установит в Москве и Подмосковье идеальную для региона погоду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет Агентство "Москва".

"Распогодится, будет много солнечных дней. Это будет период очень приятной погоды - 2 и 3 июля у нас стартуют с плюс 10-15 ночью, днем ожидается 21-26, 22-27 градусов. Легкий, приятный, освежающий северо-восточный ветер, солнце, отсутствие осадков - мы попадем в выходные в зону идеального климатического комфорта", - отметил синоптик.

В последние дни июня в столичном регионе будет прохладно, не исключены дожди.