Ростовский "Труд" получил имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова

Один из старейших в Ростове-на-Дону стадион "Труд" получил имя олимпийского чемпиона 1988 года по метанию молота Сергея Литвинова, который тренировался на нем, - сообщили в правительстве донского региона.

Изначально инициативу предложили члены областной федерации легкой атлетики и центра ветеранов спорта "Взаимность", а потом идею поддержали и заслуженные мастера по легкой атлетике и призеры Олимпийских игр, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, "Труд" был полностью реконструирован в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 и рассматривался как одна из возможных тренировочных площадок его команд-участниц.