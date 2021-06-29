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Ростовский "Труд" получил имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова

Ростовский &quot;Труд&quot; получил имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова

Один из старейших в Ростове-на-Дону стадион "Труд" получил имя олимпийского чемпиона 1988 года по метанию молота Сергея Литвинова, который тренировался на нем, - сообщили в правительстве донского региона.

Изначально инициативу предложили члены областной федерации легкой атлетики и центра ветеранов спорта "Взаимность", а потом идею поддержали и заслуженные мастера по легкой атлетике и призеры Олимпийских игр, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, "Труд" был полностью реконструирован в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 и рассматривался как одна из возможных тренировочных площадок его команд-участниц.

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Вестник Кавказа

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