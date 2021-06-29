Кисловодчанин после ссоры с продавцом отыгрался на витрине магазина

Ссора с продавцом, которую спровоцировал вспыльчивый житель Кисловодска, закончилась разбитой витриной магазина, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

"Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который зашел в круглосуточный магазин с кирпичом в руке", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Ставрополье".

Не сдержав эмоции, буйный кисловодчанин все же метнул кирпич в витрину с молочной продукцией, и был задержан сотрудниками вневедомственной охраны, а сотрудники Росгвардии препроводили его в отделение полиции.