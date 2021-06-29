Часть жителей Адыгеи осталась без воды из-за аварии

В четырех населенных пунктах Майкопского района Адыгеи нарушено водоснабжение из-за аварии на водоводе.

«По информации МУП «Майкопводоканал», в результате ливневых дождей произошел размыв грунта и сход сели с обрывом трубы, подающей воду на поселок Тульский в районе балки Глубокой. На данный момент также ограничена подача воды в поселки Шаумян, Причитовский, Цветочный», - сообщили местные власти.

Ожидается, что авария будет устранена во второй половине вторника.