Дельта-штамм добрался до Грузии

В Минздраве Грузии прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в ближайшее время в связи с выявлением в стране случаев заражения дельта-штаммом.

"Такое развитие эпидемиологической обстановки возможно в связи с выявлением у нас индийского штамма коронавируса "дельта". Мы выявили за последние сутки 7 таких новых случаев", - предупредила заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния во вторник.

По словам Габуния, возможно увеличение не только заболеваемости, но и смертности пациентов. Дельта-штамм выявлен у 10-20% больных коронавирусом в Грузии.

"За последние сутки выявлено более тысячи зараженных COVID-19, и это самый высокий показатель за последние недели", - отметила она.

В Грузии за сутки выявили 1 194 случая COVID-19.