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Путин и Назарбаев встретятся завтра

Путин и Назарбаев встретятся завтра

Президент России Владимир Путин завтра встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующий анонс опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что Назарбаев посетит Россию с рабочим визитом.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - уточнили в Кремле.

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Вестник Кавказа

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