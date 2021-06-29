Путин и Назарбаев встретятся завтра

Президент России Владимир Путин завтра встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующий анонс опубликован на сайте Кремля.

В нем говорится, что Назарбаев посетит Россию с рабочим визитом.

"Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - уточнили в Кремле.