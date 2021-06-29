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Мошенники вытянули из крымского госпредприятия почти 20 миллионов

Мошенники вытянули из крымского госпредприятия почти 20 миллионов

Трое россиян получили от одного из государственных коммунальных предприятий Крыма десятки миллионов рублей за невыполненные работы, - сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"В результате произведенных махинаций подозреваемые получили не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы. Тем самым госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Три года назад госпредприятие заключило с коммерческой компанией контракт на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 54 млн рублей. Субподрядчиками выступили два общества с ограниченной ответственностью с одним управляющим, который, вступив в сговор с представителями госпредприятия и компанией-приемщиком работ, внес в акты недостоверные завышенные сведения о стоимости и объемах работ, - установило следствие, отмечается в пресс-релизе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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