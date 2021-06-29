Мошенники вытянули из крымского госпредприятия почти 20 миллионов

Трое россиян получили от одного из государственных коммунальных предприятий Крыма десятки миллионов рублей за невыполненные работы, - сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"В результате произведенных махинаций подозреваемые получили не менее 19 млн рублей за фактически не выполненные работы. Тем самым госпредприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Три года назад госпредприятие заключило с коммерческой компанией контракт на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 54 млн рублей. Субподрядчиками выступили два общества с ограниченной ответственностью с одним управляющим, который, вступив в сговор с представителями госпредприятия и компанией-приемщиком работ, внес в акты недостоверные завышенные сведения о стоимости и объемах работ, - установило следствие, отмечается в пресс-релизе.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.