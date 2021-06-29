В ОАЭ подтвердили высокую эффективность вакцины "Спутник V"

В ОАЭ сообщили об эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в 97,8%.

"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины "Спутник V" в ходе вакцинации населения. Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса", - сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Кроме того, в ОАЭ подтвердили, что российская вакцина имеет высокие показатели безопасности. "В частности не зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации, не зафиксировано ни одного случая госпитализации или смерти, связанного с вакцинацией", - добавили в фонде.

"Спутник V" был зарегистрирован в ОАЭ в январе 2021 года.