Армянские фермеры заблокировали трассу Ереван-Гюмри

Акцию протеста устроили жители нескольких сел Ширакской области, об этом сообщают армянские СМИ.

Люди перекрыли участок трассы Ереван-Гюмри у села Бениамин, передает Sputnik Армения.

Демонстранты требуют от властей оперативно решить проблему орошения, так как высокая температура воздуха и отсутствие осадков причиняют значительный ущерб сельскому хозяйству, что может отразиться как на качестве, так и на количестве урожая.

В данный момент ситуация на месте событий напряженная.