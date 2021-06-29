Армянские фермеры заблокировали трассу Ереван-Гюмри
Акцию протеста устроили жители нескольких сел Ширакской области, об этом сообщают армянские СМИ.
Люди перекрыли участок трассы Ереван-Гюмри у села Бениамин, передает Sputnik Армения.
Демонстранты требуют от властей оперативно решить проблему орошения, так как высокая температура воздуха и отсутствие осадков причиняют значительный ущерб сельскому хозяйству, что может отразиться как на качестве, так и на количестве урожая.
В данный момент ситуация на месте событий напряженная.
Вестник Кавказа
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