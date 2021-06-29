ДТП с грузовой "Газелью" под Ростовом унесло три жизни

Сегодня днем на трассе "Шахты - Цимлянск" в Ростовской области легковой автомобиль врезался в грузовую "Газель", есть жертвы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

"На 150-м км трассы в Константиновском районе водитель со стажем вождения меньше года, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В ДТП погиб водитель легковушки и двое его пассажиров 2002 и 1998 годов рождения. Модель их автомобиля в сообщении не указывается. На месте ДТП работают эксперты, которые устанавливают причины аварии.