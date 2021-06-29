Вьетнам откроет остров Фукуок для туристов из России

Вакцинированные российские туристы смогут отдохнуть во Вьетнаме этой осенью, сообщили в АТОР, ссылаясь на местные СМИ.

В сентябре или октябре планируется открыть для россиян остров Фукуок. Власти провинции Кьензянг, к которой относится остров, анонсировали открытие Фукуока для полностью вакцинированных россиян. При этом российские туристы станут первыми путешественниками, которым будет разрешено приехать на остров.

На остров туристов будут доставлять чартерные рейсы. Отдых во Вьетнаме будет уединенный - курорты отдалены друг от друга, а передвижение по Фукуоку ограничат.

В ожидании туристов местные власти займутся увеличением числа больничных коек и штата медперсонала, также на острове появятся обсерваторы для инфицированных иностранцев.

До пандемии остров Фукуок был крайне популярен у российских туристов, кроме того, вакцина "Спутник V" признана Вьетнамом, эти факторы стали решающими в выборе российского рынка в качестве приоритетного для перезапуска туризма в стране.