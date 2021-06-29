Путин встретится с олимпийцами 30 июня

Президент России Владимир Путин примет отправляющихся на летнюю Олимпиаду в Токио российских олимпийцев 30 июня. Об этом сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"Завтра сборная России встречается с президентом РФ. У нас все хорошо, подготовка идет", - приводит слова Анисимова ТАСС.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Спортивные мероприятия должны были пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за коронавируса их перенесли на следующий год.