"ЭпиВакКорона" получила новый удобный форм-фактор

Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал новый удобный в работе форм-фактор для своей вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" – теперь она будет производиться и в виде ампул, и в виде шприц-доз, - сообщили в "Векторе".

"На ряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина "ЭпиВакКорона" теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня", - говорится в сообщении центра, передает "Интерфакс".

Шприц-доза – это готовое к использованию медицинское изделие, позволяющее существенно оптимизировать процесс вакцинации, делая его максимально удобным как для вакцинируемого, так и для медицинского специалиста, - пояснили в центре, добавив: шприц-доза максимально проста в использовании и подразумевает минимальные требования к медицинскому персоналу, что делает ее удобной в удаленных населенных пунктах.