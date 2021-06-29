Линде: ОБСЕ продолжит работу по укреплению доверия на Южном Кавказе

ОБСЕ продолжит действовать в поддержку мер, способствующих укреплению доверия в регионе Южного Кавказа, сообщила на пресс-конференции глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.

Дипломат охарактеризовала передачу Азербайджаном армянской стороне 15 задержанных в обмен на карты, где указано месторасположение 97 тыс противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, как очень важный шаг по повышению доверия.

По словам действующего председателя ОБСЕ, организация продолжает реализовать активные меры по укреплению доверия. "В регионе действует мой спецпредставитель, который ведет очень активную деятельность и с которым я буквально на днях провела встречу. Также свою деятельность продолжает Минская группа ОБСЕ", - отметила она.

Линде добавила, что ОБСЕ продолжит принимать меры по поиску долгосрочного политического решения оставшихся актуальных вопросов на Южном Кавказе.