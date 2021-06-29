Минфин: российская экономика перейдет к устойчивому росту

Российская экономика в скором времени окончательно адаптируется к последствиям пандемии и выйдет на долгосрочный устойчивый рост, - говорится в статье министра финансов Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений", опубликованной в журнале "Финансы".

"В этом контексте ключевой остается задача содействия достижению национальных целей развития страны", - отмечается в статье.

Глава Минфина России перечислил эти цели - обеспечение качественной медицинской помощи, восстановление и рост реальных доходов граждан, выравнивание возможностей в получении образования, создание комфортной среды для жизни и экономической деятельности, подчеркнув, что на обеспечение этих задач направлены структурные изменения российской бюджетной политики.

Сейчас правительство работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей и обеспечение комфортной среды. В частности, будет предусмотрено расширение сектора высокотехнологичной экономики, агрессивное развитие инфраструктуры, формирование нового общественного договора, укрепление клиентоцентричной ориентации государства, активизация национальной инновационной системы. Все это будет направлено на долгосрочное развитие, - уточнил Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что есть необходимость по мере восстановления экономики переходить к постепенному завершению антикризисной поддержки, чтобы не допустить дисбаланса экономики (в частности, в виде повышенных уровней инфляции и инфляционных ожиданий), поскольку медленный выход из стимулирующей политики несет риски как для отдельных стран, так и для всей мировой экономики и глобальной финансовой системы.

Оптимистичные прогнозы главы Минфина имеют под собой веские основания: так, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3% до 3,3% с 3% из-за ослабления ограничений и роста внутреннего спроса.

Ожидается, что экономическому росту в текущем году будет способствовать ослабление ограничений, которое поддержит восстановление внутреннего спроса, а в 2022 году темпы роста ВВП РФ составят 3%. В целом российская экономика, несмотря на двойной шок в виде снижения цен на нефть и пандемии коронавируса, сравнительно хорошо пережила 2020 год, потеряв "относительно умеренные 3%", а кризис, вызванный пандемией, Россия встретила в достаточно "сильном макроэкономическом положении", - отмечает ЕБРР.