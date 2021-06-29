Коронавирус в России найден еще у 20 616 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 20,6 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 20 616 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 523 (12,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 209, в Московской области - 2 453, в Петербурге - 1 374. В Крыму 282 новых случая заболевания, в Краснодарском крае - 176, в Дагестане - 139, в Ставропольском крае - 134, в Чечне - 39, в Кабардино-Балкарии - 34, в Ингушетии - 24, в Карачаево-Черкесии - 21, в Адыгее - 20, в Северной Осетии - 19.

Суточный прирост составил 0,38%, общее число инфицированных россиян достигло 5 493 557 человек.

Выписаны за сутки 14 697 человек, за весь период - 4 984 037 человек.

Умерли за сутки 652 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 134 545 человек.