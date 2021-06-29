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Фестиваль "Кавказ - единая семья" прошел в Дагестане

Фестиваль &quot;Кавказ - единая семья&quot; прошел в Дагестане

В Дагестане состоялся межрегиональный фестиваль народного творчества "Кавказ — единая семья". Об этом сообщает портал "Национальный акцент".

Стоит добавить, что из-за коронавируса фестиваль перенесли на берег Каспия. Фестиваль проводился без зрителей, выступления ансамблей и коллективов транслировались в онлайн-режиме.

Отмечается, что в рамках мероприятия прошел мини-парад представителей всех регионов СКФО. Участие приняли ансамбли из Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края.

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