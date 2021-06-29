Главная » Новости

Путин обсудил с Бердымухамедовым борьбу с COVID-19

Путин обсудил с Бердымухамедовым борьбу с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркенистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Кроме того, Путин поздравил Бердымухамедова с днем рождения.

Стоит добавить, что лидеры государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего стратегического партнерства.

720 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!