Путин обсудил с Бердымухамедовым борьбу с COVID-19
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркенистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Кроме того, Путин поздравил Бердымухамедова с днем рождения.
Стоит добавить, что лидеры государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего стратегического партнерства.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться