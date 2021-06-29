Пандемия увеличила траты на экономику России на 17%

В 2020 году расходы на экономику РФ выросли на 17% по сравнению с докризисным планом на 17%, сообщается в статье главы Минфина РФ Антона Силуанова "Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений" в журнале "Финансы".

"В целом расходы на национальную экономику повысились по сравнению с докризисным планом на 17%, на социальную политику - на 10%", - говорится в статье.

Антикризисная программа правительства была направлена на поддержку оказавшихся под ударом секторов, групп бизнеса и категорий экономических агентов, а также на максимально высокую эффективность использования средств.

Силуанов перечислил основные направления господдержки в период пандемии: дополнительные выплаты медицинским работникам, вовлеченным в борьбу с коронавирусной инфекцией, поддержка наиболее уязвимых слоев населения, поддержка занятости в малом и среднем бизнесе, помощь наиболее пострадавшим от пандемии отраслям, снижение в два раза для субъектов малого и среднего предпринимательства ставки страховых взносов (с 30% до 15%) на сумму заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда, а также поддержка системообразующих организаций.