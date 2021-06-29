ПЦР-тест теперь можно сдать в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сегодня начала работу экспресс-лаборатория для сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, которая позволяет зарегистрироваться на тестирование по интернету, а получить результат уже через два часа после сдачи теста, - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Лаборатория расположилась в аэровокзальном комплексе аэропорта Сочи на 1-м этаже… Стоимость экспресс-теста – 2750 рублей. Оплата должна быть произведена онлайн на сайте лаборатории", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Если первичный анализ покажет положительный результат, материал будет направлен на повторное исследование, правда, в этом случае время предоставления результата может быть увеличено, - говорится в сообщении.