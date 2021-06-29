Киргизия продаст гумпомощь Казахстана

Правительство Киргизии продаст муку, полученную от Казахстана в качестве гуманитарной помощи.

В ведомстве заявили, что в июне в стране очень жарко, а повышенная температура негативно повлияет на условия хранения муки. Кабмин принял решение продать муку, а на вырученные деньги закупить пшеницу для закладки в госрезерв на длительное время.

Напомним, что в мае текущего года Казахстан отправил Киргизии гумпомощь в виде 10 тыс тонн муки высшего и первого сорта. Товар соответствовал всем требованиям ЕАЭС И ГОСТов.