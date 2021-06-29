Urals преодолела психологический барьер в $75

Российская экспортная нефть Urals в Европе подорожала до уровня выше $75 за баррель на торгах 25 июня в регионе Средиземноморья, достигнув таких отметок впервые с мая 2019 года. Об этом рассказали в международном ценовом агентстве Argus.

Уточняется, что на Северо-Западе Европы (CIF Augusta) Urals еще не добралась до этого уровня, передает ТАСС.

Urals поднимается в цене вслед за североморской смесью марки Brent, недавно преодолевшей $76 за баррель впервые с октября 2018 года.

В целом нефть идет в рост в преддверии министерской встречи ОПЕК+: рынок ожидает, что участники сделки договорятся о дальнейших смягчениях ограничений по нефтедобыче. Встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится завтра, министры соберутся на заседание 1 июля.