Зачем Пашиняну "кадровый разгром"?

В Армении грядет кадровый погром, сообщил секретарь Совета безопасности Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Государственная система должна быть прочной, и она обязательно должна служить победившей силе...", - так он ответил на вопрос о том, ожидаются ли меры против работников госуправления и местных органов власти.

Григорян не стал отрицать, что госслужащие защищены законом, при этом добавил, что все наблюдали, "как часть государственной системы торпедирует систему управления". Он отметил, что в связи с этим для стабильной работы системы управления нужны кадровые изменения.

"Мы получили мандат на кадровый погром, и мы проведем его, мы реформируем систему. Система управления хромала, в том числе, и по этой причине", - заявил секретарь Совбеза Армении.

Он сказал, что будут уволены "те, кто не поддерживает реформы", не уточнив, означает ли это увольнения тех, кто не поддерживает правящую партию. Григорян констатировал, что "мандат на это дан правящей силе" и вопрос увольнения этих людей принципиален.

Накануне ЦИК Армении опубликовала окончательные результаты внеочередных парламентских выборов. Победила, набрав 53,91% голосов, партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил недоумение в связи с жесткой риторикой, которую использовал Григорян.

"Что такое разгром? Если есть некачественные кадры, которые надо убрать, то это базовый принцип власти, это надо делать. Даже сложно понять, о чем идет речь: то ли это необольшевизм в своих специфических проявлениях, то ли что-то еще", - отметил эксперт.

Он напомнил, что перед Арменией стоит ряд конкретных проблем, которые необходимо решать, и одна из этих них и заключается в вопросе качества властных структур, причем начиная с самого высокого и заканчивая нижним уровнем.

"Проблема некачественных специалистов - людей, которые вообще не представляют, что они должны делать, - видна везде, во всех эшелонах власти. Если имеется в виду их замена квалифицированными кадрами, то это необходимость, которую осуществлять необходимо всегда", - подчеркнул Баграт Асатрян.

Эксперт предупредил, что если власть руководствуется в своих устремлениях иными мотивами, то это может обернуться тяжелыми последствиями для Армении.