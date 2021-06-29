Халилбек Мусаясул: живописец, прославивший Дагестан на весь мир

Халилбек Мусаясул (Мусаев) родился в селении Чох Гунибского округа Дагестанской области в семье капитана царской армии, наиба округа Исрафила Манижал-Мусаясула в богатой и влиятельной семье. Но когда мальчику шел десятый год, он остался круглым сиротой. С детства Халилбек страстно увлекался рисованием. Благодаря старшим братьям он поступил в Тифлисское училище изящных искусств – филиал Петербургской академии художеств. После первого курса был направлен в Мюнхенскую королевскую академию живописи к знаменитому Францу Рубо, который впоследствии завещал свою мастерскую любимому ученику.

С началом Первой Мировой войны Мусаясул вернулся в Дагестан. В 1915–1916 годах он преподавал в Темир-Хан-Шуринском реальном училище, в 1916–1917 годах был помощником начальника 9-го передового отряда Красного Креста при Кавказском корпусе на театре войны. По возвращении в Темир-Хан-Шуру работал в типографии М. Мавраева, участвовал в издании журнала «Танг-Чолпан» в качестве художественного редактора. В 1919 году вместе с Е. Лансере организовал курсы художников. После установления советской власти Халилбек был назначен заведующим подотделом искусств Дагестанского ревкома. В 1921 году Мусаясул вновь уехал в Мюнхен для продолжения образования. Академию он окончил с высокой оценкой, но советское правительство отказало художнику в праве на дальнейшую стажировку, и Мусаясул остался в Германии. Одновременно в Дагестане началась кампания против художника. В 1937 году был репрессирован и расстрелян его брат Абдул Каир Мусаев. Репрессиям подвергались и другие родственники.

Мученик

Халилбек Мусаясул много ездил по странам Ближнего Востока, работал в Испании, Италии, Швейцарии. Он не только рисовал. В 1936 году в Мюнхене вышла его автобиографическая повесть «Страна последних рыцарей», которая покорила читателей литературными версиями народных преданий Дагестана, а также ностальгическими чувствами.

Халилбек Мусаясул стал известным художником в Европе. Выставки его картин с успехом прошли в Англии, Германии, Франции, Америке, Испании, Италии, Турции, Швейцарии и других странах. Мраморные слепки рук живописца Мусаясула хранятся в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Горянка

В годы Великой Отечественной войны Халилбек остро переживал за судьбу родины, помогал через Международный комитет Красного Креста попавшим в фашистский плен соотечественникам. После войны принимал активное участие в работе Комитета помощи кавказским эмигрантам.

Чохинки

Халилбек Мусаясул умер в 1949 году. Ему было всего пятьдесят два года. Художника похоронили в США, в штате Коннектикут. В 1990 году племянники Халилбека, братья Магомед и Омар Мусаевы по приглашению вдовы Мусаясула ездили в США, где им были переданы его дневники, фотографии и некоторые картины художника.

Вдова художника переписывалась со многими деятелями культуры Дагестана, делилась своими воспоминаниями о Халилбеке Мусаясуле и, согласно завещанию художника, передала в дар Дагестану бесценные полотна крупнейшего мастера.

Халилбек Мусаясул был удостоен многочисленных государственных наград западных государств, был академиком живописи, почетным членом многочисленных академий художеств. Имя Халилбека Мусаясула останется в доброй памяти не только в аулах и селениях родного Дагестана. Наследие, которое оставил художник родом из аула Чох, стало достоянием всего человечества.