Кубань потеряет на ограничениях для туристов до 55 миллиардов - АТОР

Кубань за июль-август потеряет от ограничений из-за коронавируса, введенных для туристов, от 40 до 55 млрд рублей, сообщает "Вестник АТОР".

С июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов, однако только в августе от запланированных поездок может отказаться от 50 до 80% путешественников, а в июле – еще 20-25%.

"Не менее 3 млн туристов уже имеют на руках путевки в объекты размещения в июле. Средняя цена поездки на человека в июле составляет 18-20 тыс рублей. Это 54-60 млрд за месяц. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд рублей", - говорят в АТОР, передает РИА Новости.

На август в Краснодарский край в среднем продано туров на 2,5 млн человек, и общая их стоимость составляет около 50 млрд рублей.

Также под угрозой срыва и поездки сотен тысяч туристов, которые планировали отдохнуть в крае в сентябре - этот месяц дает краю 13% годового турпотока.

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля нужен отрицательный "ПЦР-тест" (анализ на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции) либо документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, а с 1 августа там будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний.